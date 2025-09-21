F1 George Russell | Fine settimana difficile per me vogliamo battere la Ferrari nei costruttori

Un ottimo George Russell ha conquistato la seconda posizione in occasione del GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 appena passato agli archivi presso il circuito cittadino di Baku. Nello specifico il britannico, già ieri artefice di una qualifica positiva, ha dovuto cedere il passo esclusivamente alla precisione chirurgica e rabbiosa della Red Bull di Max Verstappen, precedendo poi un Carlos Sainz in grado di conquistare il primo podio con la tuta della Williams. Una volta raggiunta la zona mista, il nativo di King’s Lynn ha commentato la sua performance: “ In primo luogo, congratulazioni a Carlos ed alla Williams – ha detto Russell – È un risultato straordinario per loro, per quanto mi riguarda sono davvero felice di essere di nuovo sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Fine settimana difficile per me, vogliamo battere la Ferrari nei costruttori”

