F1 Frederic Vasseur | Risultato frustrante perchè oggi avevamo un grande passo Non mettiamo mai le cose insieme

Frederic Vasseur prova, nonostante tutto, a disseminare ottimismo al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku la scuderia di Maranello ha messo in mostra una delle domeniche più opache del proprio anno. Lewis Hamilton ha chiuso all’ottavo posto, con Charles Leclerc nono. Le due rosse non sono mai state della partita e hanno perso il confronto diretto con Williams e Racing Bulls, tra le altre. Al termine della gara sulla pista azera, vinta da Max Verstappen davanti a George Russell e Carlos Sainz, il team principal di Maranello ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “ Oggi c’è molta frustrazione perchè oggi il passo c’era, anzi era forte. 🔗 Leggi su Oasport.it

