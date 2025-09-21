Domenica amara per la Ferrari a Baku, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che faticano a risalire il gruppo dopo la disastrosa qualifica di ieri e non vanno oltre un ottavo e nono posto al termine del Gran Premio d’Azerbaijian 2025, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Quarta gara consecutiva fuori dal podio per il monegasco della Rossa, rallentato oggi nel primo stint anche da un problema alla power unit (in particolare al recupero dell’energia). “ Oggi sarebbe sbagliato giudicare il potenziale della macchina in una gara così. Siamo partiti da una posizione in cui non dovevamo essere, ed è responsabilità mia per l’errore di ieri in Q3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Questo weekend non ho fatto un buon lavoro, sarà difficile vincere una gara”