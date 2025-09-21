F1 Carlos Sainz | Il podio più bello della mia vita Abbiamo vettura macchine importanti

Carlos Sainz è estremamente felice e orgoglioso dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il pilota spagnolo ha concluso in un terzo posto davvero speciale, completando un weekend perfetto per il team inglese. Oggi l’ex ferrarista ha lottato fino al traguardo, sapendo di avere una grandissima occasione. Max Verstappen ha vinto la gara con un margine di vantaggio di 14.6 secondi su George Russell, mentre completa il podio proprio Carlos Sainz a 19.1. Quarta posizione per Andrea Kimi Antonelli a 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

