F1 Carlos Sainz | Il podio più bello della mia vita Abbiamo vettura macchine importanti
Carlos Sainz è estremamente felice e orgoglioso dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il pilota spagnolo ha concluso in un terzo posto davvero speciale, completando un weekend perfetto per il team inglese. Oggi l’ex ferrarista ha lottato fino al traguardo, sapendo di avere una grandissima occasione. Max Verstappen ha vinto la gara con un margine di vantaggio di 14.6 secondi su George Russell, mentre completa il podio proprio Carlos Sainz a 19.1. Quarta posizione per Andrea Kimi Antonelli a 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: carlos - sainz
Carlos Sainz: “Ho lottato con il mio demone dopo il traumatico addio alla Ferrari”
Carlos Sainz e la Ferrari: “Ricevo una telefonata e resto scioccato. Penso: adesso cosa faccio?”
“Monza e la Ferrari saranno sempre nel mio cuore. Leclerc? Rivalità inventata. Ora riporto in alto la Williams”. Carlos Sainz si racconta
nazionale piloti congratulating carlos #CarlosSainz | #AzerbaijanGP - X Vai su X
Un grandissimo Carlos Sainz partirà al palo insieme al pilota più forte al momento in griglia Max Verstappen - facebook.com Vai su Facebook
Goduria Sainz: Il più bel podio della carriera; F1 | GP Baku - Risultati e sintesi gara: super Verstappen, Sainz a podio, Ferrari e McLaren abbattute; F1, Carlos Sainz: “Ho sperato nella pole alla fine! Domani? Voglio il podio”.
F1, Carlos Sainz magico nelle qualifiche di Baku: “Sono venuto in Williams per riportarla davanti. Ora voglio il podio” - Carlos Sainz ha sfiorato l’impresa nelle qualifiche del GP d’Azerbaijan 2025: con la Williams è partito all’attacco conquistando la prima fila dietro a Verstappen. Si legge su automoto.it
F1, GP Azerbaijan 2025: Verstappen domina a Baku, Ferrari delude, Piastri out al via - Formula 1 GP Azerbaijan 2025: Verstappen trionfa a Baku, Russell 2°, Sainz 3°. Secondo atomheartmagazine.com