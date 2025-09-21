f1 baku acuisce i problemi in casa ferrari in pista e fuori piloti e team principal parlano lingue diverse

Altro giro, altra delusione in casa Ferrari. Anche il fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, infatti, ha messo in mostra una versione sbiadita e raffazzonata delle vettura con il Cavallino Rampante. Lewis Hamilton ha concluso in ottava posizione. Charles Leclerc in nona. Poco, troppo poco per il team emiliano che, nella giornata di venerdì, aveva fatto vedere lampi interessanti. Invece, com’è come non è, la Rossa non riescono mai a essere protagonista lungo tutto il corso del weekend. Spesso si fermano al venerdì, mentre gli altri dalle qualifiche cambiano marcia e non si vedono più. 🔗 Leggi su Oasport.it

