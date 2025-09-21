"È stato un weekend incredibile per noi. Anche lo scorso fine settimana è stato favoloso ma tornare subito alla vittoria è fantastico", ha dichiarato a caldo subito dopo la fine della partita, sottolineando come la sua Red Bull non abbia dato alcun problema in gara, anche grazie ad una pista che è rimasta sempre libera e pulita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - F1 Azerbaijan, Verstappen senza rivali a a Baku: male le Ferrari, Piastri fuori al primo giro