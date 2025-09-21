F1 Antonelli ha l’occasione di finire per la prima volta in stagione davanti a Russell in gara
È l’occasione che Andrea Kimi Antonelli aspettava da tutta la stagione quella che si è venuta a profilare per la gara del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. L’italiano ha ieri concluso una delle sue migliori qualifiche stagionali, chiusa al quarto posto davanti al compagno di squadra George Russell. Dopo il nono posto del GP d’Italia, viziato anche da un weekend non perfetto (errore nelle FP2), il classe 2006 è pronto a riscattarsi a Baku, in un Gran Premio che ha sempre riservato delle sorprese. La lunga e difficile qualifica di ieri è stata perfettamente sfruttata dal rookie azzurro che ha disputato, fino ad ora, un weekend senza apparenti errori. 🔗 Leggi su Oasport.it
