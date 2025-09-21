F1 Andrea Stella teme il finale di stagione | Verstappen e la Red Bull sono ancora in corsa per il campionato

È il giorno del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Max Verstappen ha ieri ottenuto la pole position al termine di una qualifica lunga e confusa ed oggi punta al bersaglio grosso dopo la vittoria nel GP di Monza. L’olandese ha approfittato del passaggio a vuoto delle McLaren a Baku mettendo sempre più pressione alla scuderia di Woking. Andrea Stella, Team Principal della McLaren, come riportato da motorsport.com, ha espresso tutta la sua preoccupazione per un finale di stagione nel quale Verstappen può recitare ancora un ruolo da protagonista: “Abbiamo esaminato nei dettagli la gara di Monza ed è emerso che la prestazione della Red Bull nel GP d’Italia non deve essere considerata un caso isolato legato al layout della pista a bassa deportanza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Stella teme il finale di stagione: “Verstappen e la Red Bull sono ancora in corsa per il campionato”

In questa notizia si parla di: andrea - stella

F1, Andrea Stella: “Sorpresi dalla penalità a Piastri. McLaren molto forte in tutte le condizioni”

F1, Andrea Stella: “Non cambieremo la nostra gestione dei piloti dopo il titolo costruttori”

Ma.Mo. Dance Studio. Emanuele Aloia · Singapore - PLUTONE. SINGAPORE ? Coreografia BAILA CON LUIS Andrea Stella Alla Ma.Mo. Dance sono ripartiti anche tutti i corsi di Balli di gruppo coreografici, vi aspettiamo! Via Marconi, 31 a Falconara - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Stella rifiuta di pensare a una doppietta facile della McLaren nel GP di Olanda: l'orvietano vede un Max Verstappen molto pericoloso #F1 #DutchGP - X Vai su X

F1, Andrea Stella teme il finale di stagione: “Verstappen e la Red Bull sono ancora in corsa per il campionato”; F1 | Disastro McLaren a Baku: Andrea Stella adesso teme una variabile per il campionato piloti; F1 Olanda, Stella teme Verstappen: La priorità è battere Max.

F1, Andrea Stella teme il finale di stagione: “Verstappen e la Red Bull sono ancora in corsa per il campionato” - È il giorno del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Si legge su oasport.it

Gp Azerbaijan 2025, Stella avverte la McLaren: “Verstappen e Red Bull ancora pericolosi per il titolo” - Come ormai di consueto, Andrea Stella ha provato a rimanere cauto quando gli è stato chiesto se Max ... Lo riporta msn.com