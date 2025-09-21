Non nasconde la sua amarezza Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano si è infatti dovuto accontentare della quarta posizione in occasione del GP dell’Azerbaijan, diciassettesima tappa valida per il Mondiale 2025 di Formula 1 andata in archivio presso il circuito cittadino di Baku. Prestazione comunque positiva per l’emiliano in forza alla Mercedes che, nella fattispecie, ha dovuto cedere il passo alla furia di Max Verstappen, trionfatore davanti a George Russell e alla Williams di Carlos Sainz. Una volta raggiunta la zona mista, il classe 2006 ha spiegato le ragioni del risultato: “ Speravo nel podio sinceramente – ha detto Antonelli – la dura andava meglio come gomma, con la media avevo più performance all’inizio ma calava di più, quindi ho faticato soprattutto in trazione, non riuscivo a stare vicino a Liam Lawson e non avevo il distacco giusto per attaccarlo al dritto; ho perso tantissimo tempo dietro di lui”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: Speravo nel podio, ma ho faticato con la gomma all’inizio”