In aumento l’export nei primi sei mesi del 2025 in provincia di Forlì-Cesena, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, diversamente dal calo regionale e inferiore alla crescita nazionale. In aumento le esportazioni dei prodotti agricoli e alimentari; in flessione moda e prodotti della meccanica. Riguardo ai principali Paesi, crescono le esportazioni verso i due maggiori mercati di sbocco, Francia e Germania e anche verso il Regno Unito, mentre calano verso gli Stati Uniti. Questi, in sintesi, i principali risultati dell’elaborazione dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna su dati Istat. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Export in aumento nel primo semestre. Ma il calzaturiero arranca: -14,8%