Export in aumento nel primo semestre Ma il calzaturiero arranca | -14,8%
In aumento l’export nei primi sei mesi del 2025 in provincia di Forlì-Cesena, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, diversamente dal calo regionale e inferiore alla crescita nazionale. In aumento le esportazioni dei prodotti agricoli e alimentari; in flessione moda e prodotti della meccanica. Riguardo ai principali Paesi, crescono le esportazioni verso i due maggiori mercati di sbocco, Francia e Germania e anche verso il Regno Unito, mentre calano verso gli Stati Uniti. Questi, in sintesi, i principali risultati dell’elaborazione dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna su dati Istat. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: export - aumento
L’Istat certifica l’aumento dell’export italiano: cresce il Made in Italy negli Stati Uniti, bene agricoltura e farmaceutica
Le previsioni dell'economia in provincia nel 2025, soffre l'agricoltura (-6%). Export in aumento del 4%
ROMA (ITALPRESS) - A luglio l’export italiano segna un nuovo passo avanti, spinto soprattutto dalle vendite verso i mercati extra europei. L’Istat segnala che le esportazioni crescono dell’1,2% rispetto al mese precedente, superando l’aumento delle importazi - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Tagliavanti: "Il dato emerso oggi dalla rilevazione trimestrale Istat sulle esportazioni delle regioni italiane attribuisce al Lazio il primato nazionale per aumento dell’export: +17,4% nei primi 6 mesi del 2025, a fronte di una media italiana di +2,1%". 1/3 - X Vai su X
Export in aumento nel primo semestre. Ma il calzaturiero arranca: -14,8%; Export Sardegna, crollo nel primo semestre 2025: -17,3%; Export Fvg, i dazi non intimoriscono: aumento di 650 milioni nel primo semestre, Pordenone registra la performance migliore del territorio.
Export in aumento nel primo semestre. Ma il calzaturiero arranca: -14,8% - In aumento l’export nei primi sei mesi del 2025 in provincia di Forlì ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Camera Commercio Romagna: nel primo semestre 2025 export in calo a Rimini - In base agli ultimi dati ISTAT, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nel primo semestre ... Come scrive chiamamicitta.it