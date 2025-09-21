Ex-statis di Patrick Tuttofuoco Inaugurata l’installazione d’arte
Da semplice strada di passaggio a laboratorio culturale a cielo aperto: via Milano continua a cambiare volto, grazie a un progetto che unisce arte, architettura e rigenerazione urbana. Per il primo anniversario del Teatro Borsoni, è stata inaugurata Ex-stasis, l’opera permanente di Patrick Tuttofuoco vincitrice della call “Life Art al Teatro Borsoni. Energia creativa per Brescia. La tua città europea“, promossa dal Centro Teatrale Bresciano, con il Comune e il sostegno di A2A. L’installazione, scelta tra 146 progetti provenienti da tutta Italia, dialoga con l’architettura del teatro firmata da Camillo Botticini e si inserisce nel più ampio programma comunale Oltre la Strada, che ha investito oltre 50 milioni di euro in servizi, riqualificazione urbana, iniziative sociali, biblioteche e spazi culturali in una delle aree più complesse della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: statis - patrick
Scelti i 12 Azzurri da coach Giuseppe Mangone per il Mondiale U17 di Istanbul. Sabato 29 Giugno esordio contro l’Argentina alle ore 19.30, live sul canale #youtube di FIBA PATRICK HASSAN Orange1 Bassano 1.85 PM MAIKCOL PEREZ Orange1 Bassa - facebook.com Vai su Facebook
Ex-statis di Patrick Tuttofuoco. Inaugurata l’installazione d’arte; Brescia, il Teatro Borsoni festeggia un anno e inaugura Ex-stasis di Tuttofuoco; Il Teatro Borsoni si regala «Ex-stasis» per il suo primo anno.
Ex-statis di Patrick Tuttofuoco. Inaugurata l’installazione d’arte - Da semplice strada di passaggio a laboratorio culturale a cielo aperto: via Milano continua a cambiare volto, grazie ... Lo riporta msn.com
Jacopo Veneziani al Borsoni: «Dall’arte urbana all’opera di Tuttofuoco» - Per il primo compleanno del teatro di via Milano verrà presentato il lavoro vincitore della call per artisti lanciata dal Ctb: «Ex- Come scrive giornaledibrescia.it