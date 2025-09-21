Ex-statis di Patrick Tuttofuoco Inaugurata l’installazione d’arte

Da semplice strada di passaggio a laboratorio culturale a cielo aperto: via Milano continua a cambiare volto, grazie a un progetto che unisce arte, architettura e rigenerazione urbana. Per il primo anniversario del Teatro Borsoni, è stata inaugurata Ex-stasis, l’opera permanente di Patrick Tuttofuoco vincitrice della call “Life Art al Teatro Borsoni. Energia creativa per Brescia. La tua città europea“, promossa dal Centro Teatrale Bresciano, con il Comune e il sostegno di A2A. L’installazione, scelta tra 146 progetti provenienti da tutta Italia, dialoga con l’architettura del teatro firmata da Camillo Botticini e si inserisce nel più ampio programma comunale Oltre la Strada, che ha investito oltre 50 milioni di euro in servizi, riqualificazione urbana, iniziative sociali, biblioteche e spazi culturali in una delle aree più complesse della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

