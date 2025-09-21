Ex Jaiss verso la riqualificazione | da discoteca a polo commerciale

Vinci, 21 settembre 2025 – I giovani degli anni ‘80 e ‘90 lo ricordano ancora come sede del Jaiss, all’epoca vero e proprio monumento della musica techno. Agli ultrasessantenni torna invece in mente l’epopea del Pg93. Tempi ormai lontani catturati da fotografie analogiche, sbiadite insieme all’ epoca d’oro delle discoteche e della disco music. Ma anche se in un’altra veste, l’immobile di viale Togliatti che ospitò le due storiche disco di Sovigliana tornerà a vivere, a circa un lustro di distanza dall’ultima volta: l’iniziativa privata della proprietà, la Vinci Investimenti Immobiliari Srl, sembra ormai arrivata alla stretta finale ed entro i prossimi quaranta giorni dovrebbero essere inaugurate le prime due attività commerciali che troveranno spazio all’interno dello stabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

