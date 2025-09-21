Ex Ilva che succede? Droni non identificati sopra l' area a caldo Sos sicurezza

  L?allarme droni sull?ex Ilva di Taranto è suonato poco dopo le 21 di venerdì sera. Quattro misteriosi apparecchi, infatti, sono stati avvistati dai vigilanti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

ex ilva che succede droni non identificati sopra l area a caldo sos sicurezza

