Evenepoel stravince la sfida con Pogacar | 3° oro di fila nella crono!
A Kigali il fiammingo, 25 anni, già olimpionico della specialità, entra nella storia dopo i titoli 2023 e 2024. Lo sloveno, quarto, finisce a 2’38”. Vine (Aus) argento a 1’14”, bronzo Van Wilder (Bel) a 2’36”. Italiani lontani: Sobrero 13° a 4’, Cattaneo 15° a 4’10”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
