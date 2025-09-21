Evenepoel stravince la sfida con Pogacar | 3° oro di fila nella crono! E lo raggiunge
A Kigali il fiammingo, 25 anni, già olimpionico della specialità, entra nella storia dopo i titoli 2023 e 2024. Lo sloveno, quarto, finisce a 2’38”: è stato ripreso da Remco a 2 km dal traguardo. Vine (Aus) argento a 1’14”, bronzo Van Wilder (Bel) a 2’36”. Italiani lontani: Sobrero 13° a 4’, Cattaneo 15° a 4’10”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: evenepoel - stravince
Evenepoel stravince la crono ai Mondiali di ciclismo 2025. Clamoroso Remco: doppia Pogacar
Remco Evenepoel supersonico: stravince la cronometro ai Mondiali di ciclismo 2025, Pogacar doppiato
Evenepoel stravince la sfida con Pogacar: 3° oro di fila nella crono!
Evenepoel stravince la sfida con Pogacar: 3° oro di fila nella crono!; Un, due, tre... Remco: Evenepoel surclassa Pogacar e stravince la crono iridata di Kigali; Strapotere Evenepoel, oro nella crono. Pogacar 4°.
Evenepoel d’Africa: terzo mondiale consecutivo a cronometro, Pogacar ripreso e staccato - Prima gara della settimana iridata in Ruanda all’insegna del belga, che dà una lezione allo sloveno e lancia la sfida anche per la prova in linea ... Riporta repubblica.it
Mondiali Ciclismo, a cronometro Evenepoel demolisce tutti: “doppia” Pogacar e lo manda giù dal podio. Italiani lontani - Mondiali Ciclismo, la cronometro per il terzo anno di fila la vince Evenepoel, che si prende il lusso anche di superare Pogacar. Lo riporta sport.virgilio.it