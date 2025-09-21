Evenepoel stravince la crono ai Mondiali di ciclismo 2025 Clamoroso Remco | doppia Pogacar
Kigali (Ruanda), 21 settembre 2025 - E sono tre: per il terzo anno consecutivo, come già riuscito ai soli Michael Rogers e Tony Martin, il campione iridato a cronometro è Remco Evenepoel, che completa i 40,6 km della prova contro il tempo di Kigali che apre i Mondiali di ciclismo 2025 in 49'46", con una media di 48.948 kmh. Tutto va secondo i pronostici, o quasi, perché alla vigilia era difficile pronosticare un Tadej Pogacar addirittura giù dal podio (completato da Jay Vine e Ilan Van Wilder ) e 'doppiato' dal belga, che a questo punto riscrive le gerarchie anche in vista della prova in linea di domenica prossima: per Pogacar, dunque, un 27esimo compleanno amarissimo e ricco di interrogativi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
