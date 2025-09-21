Evenepoel racconta il sorpasso clamoroso su Pogacar | Ho solo pedalato più forte che potevo
Evenepoel si è portato a casa un oro favoloso nella cronometro ai Mondiali di ciclismo: "In una giornata come questa non importa chi sia il corridore davanti a te". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: evenepoel - racconta
Dalla bici ai fornelli: Tiziano Brichese, chef della nazionale, racconta la sua avventura gastronomica in Rwanda #ciclismo ##TdRwanda2025 https://www.tuttobiciweb.it/article/1758356316 - facebook.com Vai su Facebook
Evenepoel racconta il sorpasso clamoroso su Pogacar: Ho solo pedalato più forte che potevo; Evenepoel zittisce i critici: Ho corso il Tour, la gara più dura al mondo, con una costola rotta.
Evenepoel racconta il sorpasso clamoroso su Pogacar: “Ho solo pedalato più forte che potevo” - Evenepoel si è portato a casa un oro favoloso nella cronometro ai Mondiali di ciclismo: "In una giornata come questa non importa chi sia il corridore ... Secondo fanpage.it
Evenepoel trionfa nella crono dei Mondiali, Pogacar ripreso e superato (Video) - Remco Evenepoel ha conquistato il terzo titolo iridato a cronometro, incredibile batosta per Tadej Pogacar che finisce fuori dal podio ... Lo riporta it.blastingnews.com