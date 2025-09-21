Evenepoel racconta il sorpasso clamoroso su Pogacar | Ho solo pedalato più forte che potevo

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evenepoel si è portato a casa un oro favoloso nella cronometro ai Mondiali di ciclismo: "In una giornata come questa non importa chi sia il corridore davanti a te". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Evenepoel trionfa nella crono dei Mondiali, Pogacar ripreso e superato (Video) - Remco Evenepoel ha conquistato il terzo titolo iridato a cronometro, incredibile batosta per Tadej Pogacar che finisce fuori dal podio ... Lo riporta it.blastingnews.com

