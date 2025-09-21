Evenepoel marziano Pogacar doppiato e umiliato | crono spaziale del belga ai Mondiali di ciclismo

Remco Evenepoel straripante nella prova a cronometro mondiale a Kigali: il belga conquista la medaglia d'oro con una prova straordinaria, umiliando Tadej Pogacar che è stato doppiato e fuori dal podio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: evenepoel - marziano

Tadej Pogacar: 'Il mio obiettivo ai Mondiali a cronometro è sfidare Evenepoel. Voglio dimostrare qualcosa'. Link nel primo commento! - facebook.com Vai su Facebook

Pogacar in testa al Giro del Delfinato, prova da marziano alla prima salita: dominati Vingegaard ed Evenepoel - Era la prima di tre salite alpine e Tadej Pogacar ha subito fatto vedere chi comanda: lo sloveno ha vinto in solitaria la sesta tappa del Giro del Delfinato, a Combloux, riconquistando così la maglia ... Da corriere.it

La prima crono è di Evenepoel. Pogacar, maglia gialla e prima sberla a Vingegaard - Remco Evenepoel ha vinto la quinta tappa del Tour de France, cronometro individuale di 33 chilometri con partenza e arrivo a Caen. Da gazzetta.it