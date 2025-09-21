Evenepoel domina nella crono ai Mondiali | superato Pogacar
Remco Evenepoel è riuscito a riprendere e a staccare Tadej Pogacar nella crono dei Mondiali: è dominio per il belga. Vittoria clamorosa per Remco Evenepoel ai Mondiali di crono: non solo ha conquistato un ora incredibile ma l’ha fatto riprendendo e riuscendo a staccare uno come Tadej Pogacar che era partito con ben due minuti e mezzo di anticipo. Evenepoel fa la storia dei Mondiali di ciclismo nella crono: gara incredibile del belga. Remco Evenepoel ha fatto la storia e ha siglato un record pazzesco: dopo Glasgow e Zurigo, il belga si è infatti imposto anche in questo 2025 e ha conquistato per la terza volta consecutiva Campione il titolo di campione mondo a cronometro. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: evenepoel - domina
Pogacar si prende pure la maglia gialla al Tour, Evenepoel domina la cronometro: crolla Vingegaard
Evenepoel domina la crono al Tour, Pogacar in maglia gialla
Mondiali di ciclismo, Evenepoel domina la crono: lo smacco a Pogacar, che finisce fuori dal podio
IL SORPASSO! #Kigali2025 Momento significativo, con Remco Evenepoel che raggiunge e supera Tadej Pogacar , partito 2'30" prima di lui Remco domina e fa tripletta Mondiale a cronometro @Eurosport_IT - X Vai su X
Crono mondiale: Pogacar vs Evenepoel, chi sarà il più veloce? Il ruandese Nsengiyumva sarà il primo a partire, l'Italia ci prova con Cattaneo e Sobrero #Rwanda2025 #Ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1758388663 - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di ciclismo, Evenepoel domina la crono: lo smacco a Pogacar, che finisce fuori dal podio; Evenepoel stravince la sfida con Pogacar: 3° oro di fila nella crono!; Evenepoel senza rivali, Pogacar fuori dal podio: gli highlights della crono.
Mondiali di ciclismo, Evenepoel domina la crono: lo smacco a Pogacar, che finisce fuori dal podio - Il belga conquista il titolo mondiale a cronometro per la terza volta consecutiva, dopo Glasgow 2023 e Zurigo 2024, e lo fa con una prova ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Evenepoel stravince la sfida con Pogacar: 3° oro di fila nella crono! E nel finale lo supera - A Kigali il fiammingo, 25 anni, già olimpionico della specialità, entra nella storia dopo i titoli 2023 e 2024. Da gazzetta.it