Evenepoel domina nella crono ai Mondiali | superato Pogacar

Remco Evenepoel è riuscito a riprendere e a staccare Tadej Pogacar nella crono dei Mondiali: è dominio per il belga. Vittoria clamorosa per Remco Evenepoel ai Mondiali di crono: non solo ha conquistato un ora incredibile ma l'ha fatto riprendendo e riuscendo a staccare uno come Tadej Pogacar che era partito con ben due minuti e mezzo di anticipo. Evenepoel fa la storia dei Mondiali di ciclismo nella crono: gara incredibile del belga. Remco Evenepoel ha fatto la storia e ha siglato un record pazzesco: dopo Glasgow e Zurigo, il belga si è infatti imposto anche in questo 2025 e ha conquistato per la terza volta consecutiva Campione il titolo di campione mondo a cronometro.