Evade dai domiciliari per andare a fare il parcheggiatore abusivo

In serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne napoletano, per evasione. In particolare, gli agenti del Commissariato di Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Giochi del Mediterraneo, hanno notato il prevenuto intento a gestire il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

