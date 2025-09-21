Eurospin o Lidl dove si risparmia di più? Ecco il supermercato più conveniente
Secondo una classifica pubblicata di recente, Eurospin e Lidl sono i supermercati dove si può risparmiare al meglio. Scopriamo quale tra i due è il più economico in assoluto al giorno d’oggi. La vita quotidiana è divenuta via via sempre più dispendiosa, in termini economici, nel corso degli ultimi anni, portando le famiglie a dover sacrificare qualcosa pur di poter arrivare senza problemi a fine mese. I rincari hanno riguardato tutto, a partire dai beni di prima necessità come i generi alimentari, ed è in tal senso che si è cercato di ottenere il maggior risparmio possibile, magari andando a fare spesa presso i supermercati più economici. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: eurospin - lidl
Ferragosto 2025, quali supermercati aperti? Da Conad a Coop, da Lidl a Eurospin: ecco orari e punti vendita disponibili in Italia
Ferragosto 2025, quali supermercati aperti? Da Conad a Coop, da Lidl a Eurospin: ecco orari e punti vendita disponibili in Italia
REI TV. . Serie di furti tra Giarre e Riposto. In nottata scassinate le cassette delle offerte della chiesa Gesù Lavoratore di Giarre e dell’Eurospin della vicina Riposto. Il bottino ammonterebbe ad alcune migliaia di euro. Fallito lo scasso alla Lidl di Giarre. I carabi - facebook.com Vai su Facebook
Supermercati e discount, quelli in cui si risparmia di più: la classifica completa, prezzi e offerte. Regioni e città dove conviene fare la spesa - La prima posizione, nel 2024 per risparmiare il più possibile, va a Lidl, discount piuttosto diffuso. Scrive corriereadriatico.it