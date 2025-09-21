Europei di tiro con l’arco Campagna Italia d’oro | Bigogno Barbieri e Borsani campioni continentali

La Nazionale azzurra domina in Polonia: 18 medaglie complessive (8 ori, 5 argenti e 5 bronzi) e primo posto nel medagliere. Giornata trionfale per l’Italia agli Europei di tiro con l’arco specialità Campagna, che si sono conclusi ieri in Polonia. Gli azzurri hanno fatto incetta di medaglie chiudendo in testa al medagliere con 18 podi totali (8 ori, 5 argenti e 5 bronzi), davanti a Gran Bretagna e Repubblica Ceca. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it