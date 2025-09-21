Europa Verde Agrigento-Avs | eletti i co-portavoce e tutti i membri dell' Esecutivo provinciale

Maria Giovanna Tirone e Giuseppe Cuschera sono i nuovi co-portavoce di Europa Verde Agrigento-Avs. Europa Verde Agrigento-Avs ha concluso la sua prima assemblea provinciale con l'elezione dei suoi nuovi co-portavoce. L'incontro, tenutosi ieri ad Aragona, ha visto una grande partecipazione e un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Escalation di incendi sul Gargano, Europa Verde chiede telecamere termiche e postazioni fisse nelle zone più colpite

Fontanella (Europa Verde): "Cementificazione a Benevento, nessuna tutela per i pedoni"

Parco De Mita, Europa Verde attacca: "Verificare mancato rispetto delle clausole contrattuali"

Elezioni Regionali, ecco i candidati senesi di AVS in quota Europa Verde Boldrini e Bianchi: "Non saremo spettatori nella coalizione col PD" - Elena Boldrini, già candidata a Siena, e Mauro Bianchi, che ha corso a Montepulciano, entrambi ex esponenti del Movimento 5 Stelle, si presenta

Acqua pubblica, Eros Tetti (Avs): "Il modello è quello di Gaia" - Il candidato alle elezioni regionali in quota Europa Verde: "Non ha senso che un bene essenziale sia gestito da privati"