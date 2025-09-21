Europa ultima fermata Per evitare un altro 1914 smetta di essere vassalla

Roma, 21 settembre 2025 – L’??????ultima provocazione è durata dodici minuti: tre MiG-31 russi oltre il confine estone, due F-35 italiani a respingerli. Dodici minuti, sufficienti a ricordare quanto vicina è la linea oltre la quale la pace precipita. Una settimana fa lo diceva con parole nette e necessarie – a risvegliare un dibattito pubblico, il nostro, troppo spesso strumentale e ambiguo – il presidente Sergio Mattarella, richiamando il 1914: “Siamo su un crinale ”. In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin pose for photos during a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Europa, ultima fermata. Per evitare un altro 1914, smetta di essere vassalla

