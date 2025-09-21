É toile Genere: Commedia Regia: Daniel Palladino e Amy Sherman-Palladino Cast: Luke Kirby, X Lou De Laâge, Gideon Glick, David Alvarez, David Haig. Su Primevideo “Étoile”: il trailer della serie tv su Prime Video X Leggi anche › Charlotte Gainsbourg a Cannes: «Adesso vi faccio ridere» Per salvarsi dalla crisi che stanno attraversando, due storiche compagnie di balletto, una di New York e l’altra di Parigi, decidono di scambiarsi le loro stelle più talentuose, in modo da fare notizia e riattivare la curiosità del pubblico verso i teatri vuoti. Leggi anche › Pronti a danzare con “Étoile”? Su Prime Video la nuova serie dei creatori di “Una mamma per amica” Un espediente dietro al quale si nascondono equivoci e scontri culturali, fatiche ed emozioni di un’arte del tutto particolare, manie di un mondo luccicante e fragile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Étoile è una serie che si può guardare da diverse angolature, un prisma in cui il mondo della danza classica è un pretesto per scandagliare vite pubbliche e private in profondità