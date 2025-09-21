etica della buona cura la salute giusta secondo spinsanti

Anche chi non abbia fatto del movimento della bioetica l’oggetto di un’attenzione specifica avrà colto il suo nucleo concettuale. Questo è consistito nell’introdurre un cambiamento epocale nel valutare la buona e la cattiva cura. Per tradizione secolare il buon trattamento sanitario era misurato con un unico criterio: il bene del paziente. Era compito del medico decidere quale fosse, e per orientarsi aveva “scienza e coscienza”. Con la bioetica i criteri sono diventati tre: la beneficità del trattamento, il rispetto dell’autonomia della persona e la giustizia. Tre criteri non a scelta, ma contemporaneamente presenti. 🔗 Leggi su Formiche.net

