Etica della buona cura La salute giusta secondo Spinsanti

Formiche.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche chi non abbia fatto del movimento della bioetica l’oggetto di un’attenzione specifica avrà colto il suo nucleo concettuale. Questo è consistito nell’introdurre un cambiamento epocale nel valutare la buona e la cattiva cura. Per tradizione secolare il buon trattamento sanitario era misurato con un unico criterio: il bene del paziente. Era compito del medico decidere quale fosse, e per orientarsi aveva “scienza e coscienza”. Con la bioetica i criteri sono diventati tre: la beneficità del trattamento, il rispetto dell’autonomia della persona e la giustizia. Tre criteri non a scelta, ma contemporaneamente presenti. 🔗 Leggi su Formiche.net

etica della buona cura la salute giusta secondo spinsanti

© Formiche.net - Etica della buona cura. La salute giusta secondo Spinsanti

In questa notizia si parla di: etica - buona

Milano, la Città Metropolitana promuove la Carta Etica contro il gioco d’azzardo patologico; La sperimentazione dei nuovi farmaci; Leadership infermieristica ed etica IA: vantaggi e limiti.

etica buona cura saluteEtica della buona cura. La salute giusta secondo Spinsanti - Anche chi non abbia fatto del movimento della bioetica l’oggetto di un’attenzione specifica avrà colto il suo nucleo concettuale. Secondo formiche.net

L’etica della cura e il ruolo non valorizzato degli infermieri - Il riconoscimento etico e politico della professione infermieristica, naturalmente e prima di tutto, richiederebbe che chi rappresenta gli infermieri credesse in questa potenzialità, che gli ... Segnala quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Etica Buona Cura Salute