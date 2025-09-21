Etica della buona cura La salute giusta secondo Spinsanti
Anche chi non abbia fatto del movimento della bioetica l’oggetto di un’attenzione specifica avrà colto il suo nucleo concettuale. Questo è consistito nell’introdurre un cambiamento epocale nel valutare la buona e la cattiva cura. Per tradizione secolare il buon trattamento sanitario era misurato con un unico criterio: il bene del paziente. Era compito del medico decidere quale fosse, e per orientarsi aveva “scienza e coscienza”. Con la bioetica i criteri sono diventati tre: la beneficità del trattamento, il rispetto dell’autonomia della persona e la giustizia. Tre criteri non a scelta, ma contemporaneamente presenti. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: etica - buona
MaM - Museo Archeologico di Monteriggioni: etica nella cultura e nella fruizione del patrimonio. Il progetto “Storie nella Storia” al Museo Archeologico di Monteriggioni(MAM) rientra all’interno del Sistema Musei Toscani per l’Alzheimer, una realtà in forte svilu - facebook.com Vai su Facebook
Milano, la Città Metropolitana promuove la Carta Etica contro il gioco d’azzardo patologico; La sperimentazione dei nuovi farmaci; Leadership infermieristica ed etica IA: vantaggi e limiti.
Etica della buona cura. La salute giusta secondo Spinsanti - Anche chi non abbia fatto del movimento della bioetica l’oggetto di un’attenzione specifica avrà colto il suo nucleo concettuale. Secondo formiche.net
L’etica della cura e il ruolo non valorizzato degli infermieri - Il riconoscimento etico e politico della professione infermieristica, naturalmente e prima di tutto, richiederebbe che chi rappresenta gli infermieri credesse in questa potenzialità, che gli ... Segnala quotidianosanita.it