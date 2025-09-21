Estupinan festeggia la vittoria sui social | Un altro passo avanti

Pervis Estupinan, terzino rossonero, ha festeggiato via social la vittoria di ieri sera in Udinese-Milan. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Estupinan festeggia la vittoria sui social: “Un altro passo avanti”

In questa notizia si parla di: estupinan - festeggia

MILAN-BOLOGNA: LE FORMAZIONI UFFICIALI MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogia - facebook.com Vai su Facebook

Estupinan, che gaffe sui social dopo la firma con il Milan: sceglie un coro contro la Juve - Il terzino ecuadoregno, da poco ufficialmente nuovo calcitore del Milan, ha deciso di condividere alcune storie su Instagram per questa sua nuova tappa di ... Lo riporta corrieredellosport.it

Bufera social per i festeggiamenti sfrenati di Alcaraz (che aveva abbracciato Sinner in campo) a Cincinnati - La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continua a regalare spettacolo e colpi di scena, sia dentro che fuori dal campo. Come scrive ilmattino.it