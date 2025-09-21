Estrarre l’eterno dall’effimero La lezione di Fenix contro ogni sottomissione

Il giornalismo che prescinde dai fatti – senza materia pulsante – è solo speculazione, narrazione falsata. Disinformazione bella e buona. Il fatto concreto di questa stagione, l’impasto vivo su cui dovrebbe lavorare ogni cronista ma dal quale tanti, troppi, fuggono e dissimulano, è rappresentato dal ritorno della questione nazionale: del risveglio della patria carnale, della volontà attiva dei popoli. Fatti inversamente proporzionali, non a caso, al crollo delle divinità omologanti della stampa mainstream: la globalizzazione e il pensiero debole. La Nazione, dunque, emerge come grande e sana reazione da un lato all’ottimismo suicida del capitalismo senza limiti e confini, dall’altro all’ubriacatura della cancel culture e dell’intolleranza Woke che ne rappresenta, al contrario di come sostengono i neo-internazionalisti, la sua fase senile, contraddittoria e nichilista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

