È stato assolto un 26enne marocchino accusato di estorsione aggravata e uso indebito di strumenti di pagamento elettronici. La Procura aveva chiesto per lui cinque anni di reclusione. La vicenda risale alla notte del 27 febbraio 2022. Un cinquantenne di Riccione aveva contattato l’imputato, transessuale, tramite un sito di incontri, raggiungendolo in un appartamento di via delle Industrie a Ravenna. L’accordo iniziale prevedeva 100 euro per una prestazione sessuale. Nel corso della serata i due avrebbero consumato cocaina, con l’ospite che avrebbe chiesto ulteriori dosi e denaro per procurarle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Estorsione al cliente dopo festino. Assolto trans, pm chiedeva 5 anni