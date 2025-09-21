Estesa l' allerta gialla in Piemonte | maltempo e forti temporali nel Torinese anche lunedì

Inizialmente l'allerta gialla riguardava solamente la giornata di domenica, 21 settembre, ma l'ondata di maltempo promette di durare di più e di colpire la pianura Torinese. Arpa Piemonte prolunga l'allerta gialla estendendola anche alla giornata di lunedì 22 settembre. Piogge e temporali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

