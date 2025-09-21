Estate al termine in arrivo piogge e prima aria autunnale | le previsioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il cambiamento di stagione è alle porte. Dopo settimane di temperature anomale e giornate di caldo intenso, l’estate sta per lasciare spazio all’autunno. Gli esperti confermano che le giornate soleggiate e le temperature elevate saranno presto un ricordo, sostituite da piogge diffuse e calo termico su tutta Italia. Ultima domenica di caldo prima del maltempo. Secondo il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, l’estate ha ormai le ore contate. Domenica sarà l’ultima giornata con temperature elevate, soprattutto al Centro-Sud, accompagnate da un vento di Scirocco che renderà l’aria ancora più afosa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Estate al termine, in arrivo piogge e prima aria autunnale: le previsioni

In questa notizia si parla di: estate - termine

L’estate volge al termine e urge un campionario di contro-anatemi e intenti minimi ma possibili. Eccolo

Vi aspettiamo L’Estate volge al termine, ma la voglia di far festa è sempre la stessa !!! …se non di piu’… Vi aspetto SABATO 27 SETTEMBRE all’ Osteria del Gufo a Mosso (Valdilana-BI) - facebook.com Vai su Facebook

Estate addio, temperature giù di 10 gradi: arriva il maltempo, le previsioni meteo; L'estate sta finendo, il caldo no: per il meteo in arrivo un timido autunno e qualche pioggia; Estate addio: in Trentino piogge in arrivo.

Estate al capolinea e piogge in arrivo, ecco la svolta autunnale: le previsioni meteo - Dopo settimane di caldo anomalo, è arrivato il momento del cambio di stagione: le giornate terse e le temperature ben al di sopra della media stanno per diventare un ricor ... Si legge su msn.com

Meteo fine settimana: l'estate settembrina volge al termine. L'Equinozio segna l'arrivo di piogge e maltempo - Lunedì 22 settembre alle 20:19 ci sarà l ’Equinozio d’Autunno e inizierà subito una fase di maltempo. Segnala affaritaliani.it