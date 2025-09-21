Max Angioni e Diego Abatantuono formano la coppia protagonista di un film che prova a reggersi sul solito "equivoco" trasformato in gag. Dirige Volfango De Biasi. Al cinema dal 25 settembre. In Esprimi un desiderio di Volfango De Biasi c'è la leggerezza e c'è pure una certa tenerezza. Il punto, però, è un altro. Di certo, lo spunto della sceneggiatura, probabilmente firmata da troppe mani (ben sei!), non sopperisce alle macroscopiche note dolenti, ormai tipiche di una commedia a metà tra sketch, gag e la solita "disavventura" che genera il solito "equivoco". Il tutto, come nella smaccata consuetudine, adattando il francese Il peggior lavoro della mia via di Thomas Gilou. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Esprimi un desiderio, recensione: la comicità-sketch per una commedia che calca sull'effetto remake