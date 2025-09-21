Esportazioni in calo dell' 1,2% nel Riminese male il settore abbigliamento In crescita navi e imbarcazioni
In base agli ultimi dati Istat, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nel primo semestre 2025 le esportazioni in provincia di Rimini risultano pari a 1.494 milioni di euro, in calo dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: esportazioni - calo
Esportazioni italiane in calo dell’1,9% a maggio. A picco le vendite verso la Cina
A causa del calo del settore orologiero e della forte contrazione degli scambi con gli Stati Uniti, le esportazioni svizzere hanno subito una nuova flessione in agosto, a fronte di un lieve aumento delle importazioni. https://buff.ly/xRDCbI4 - X Vai su X
Export bellunese in calo nei primi 6 mesi del 2025 Le esportazioni della provincia di Belluno, nel primo semestre dell’anno, sfiorano i 2.7 miliardi di Euro, registrando una lieve diminuzione (- 2.2%) rispetto allo stesso periodo del 2024. Balza all’occhio, tuttavia - facebook.com Vai su Facebook
Esportazioni in calo dell'1,2%, nel Riminese male il settore abbigliamento. In crescita navi e imbarcazioni; Export Usa in lieve calo. Non le barche; Export. A Forlì, Cesena e Rimini sostanziale stabilità nei primi 6 mesi del 2025, diversamente dal calo regionale.
Export Usa in lieve calo. Non le barche - Calano le esportazioni, ma il principale Paese dove le aziende del riminese inviano i prodotti restano gli Stati Uniti, ... Da ilrestodelcarlino.it
Semestre negativo per l'export riminese: male l'abbigliamento, bene le navi - In base agli ultimi dati ISTAT, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nel primo semestre 2025 le esportazioni in provincia di Rimini risultano pari a ... Riporta newsrimini.it