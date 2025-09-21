Esportazioni in calo dell' 1,2% nel Riminese male il settore abbigliamento In crescita navi e imbarcazioni

In base agli ultimi dati Istat, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nel primo semestre 2025 le esportazioni in provincia di Rimini risultano pari a 1.494 milioni di euro, in calo dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

