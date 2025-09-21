Esplosione nella notte nuovo assalto a un bancomat nel Barese | ladri in fuga col bottino

Baritoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'esplosione ha scosso nella notte il centro di Grumo Appula, nel Barese. Ignoti hanno distrutto un bancomat, fuggendo via con il bottino, non ancora quantificato.Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Si tratta dell'ennesimo assalto a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: esplosione - notte

