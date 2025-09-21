Esplosione nella notte nuovo assalto a un bancomat nel Barese | ladri in fuga col bottino
Un'esplosione ha scosso nella notte il centro di Grumo Appula, nel Barese. Ignoti hanno distrutto un bancomat, fuggendo via con il bottino, non ancora quantificato.Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Si tratta dell'ennesimo assalto a. 🔗 Leggi su Baritoday.it
