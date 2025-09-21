Esplosione con boato a Moncalieri | in fiamme un fabbricato in strada Freylia Mezzi

Un incendio è divampato in seguito a quella che sembra essere stata un'esplosione, un boato avvertito da numerosi residenti, in strada Freylia Mezzi, a Moncalieri. Ad andare a fuoco sarebbe stato un fabbricato dedito ai go-kart, Club Des Miles, per cause al momento ignote. In corso le operazioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

