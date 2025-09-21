Esplode il Bancomat Raid all’ufficio postale
Spray nero spruzzato sulle telecamere prima di entrare in azione e poi, l’esplosione, violentissima, che ha seriamente danneggiato anche la struttura. La banda del bancomat è entrata nuovamente in azione nella nostra provincia, facendo ‘saltare’ nella notte l’ennesimo sportello. Ad essere preso di mira, ancora una volta, la sede delle Poste di via Bartoli, all’incrocio con la Nazionale per Carpi. L’episodio è avvenuto venerdì notte a Lesignana, appunto e pare che a colpire sia stata una banda di professionisti. "Ho sentito il boato pochi minuti dopo le 4 del mattino – afferma un residente – e circa trenta secondi dopo o poco più abbiamo udito un’auto partire a tutta velocità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: esplode - bancomat
