È un ambiente unico nel suo genere che connette la didattica laboratoriale con le aziende chimiche del territorio. Primo laboratorio di chimica industriale 4.0 d’Italia: è il Next Generation Labs inaugurato all’istituto tecnico Cannizzaro di Rho. Ci sono voluti quasi due anni di progettazione, l’investimento di 200mila euro di cui 160mila arrivati dai fondi del Pnrr, lavori di ristrutturazione del vecchio laboratorio ormai inadeguato e l’acquisto dei nuovi macchinari, tra cui visori per la realtà virtuale. Ora il laboratorio è a disposizione degli studenti dell’indirizzo di chimica dei materiali e ambientale, ma anche alle classi che avranno bisogno di fare esperimenti nell’ambito del loro percorso scolastico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Esperimenti e realtà virtuale. Al Cannizzaro è arrivato il futuro