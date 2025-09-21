Esordio vincente per l’OraSì | 74-65 sul campo di Casoria
L’OraSì Basket Ravenna inizia il campionato con il piede giusto, conquistando una preziosa vittoria in trasferta al PalaCasoria contro Casoria (74-65), al termine di una gara intensa e ben gestita nei momenti chiave.Ottimo avvio dei giallorossi, subito efficaci in difesa e soprattutto in attacco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
