Esordio amaro per la Fortitudo | ko in trasferta contro la neopromossa Roseto Caja | Troppo modesti in difesa
Bologna, 21 settembre 2025 - Esordio amaro per la Fortitudo che cade 86-82 a Roseto sconfitta al PalaMaggetti dalla neopromossa formazione abruzzese. Gambe pesanti, tanti errori e soprattutto una difesa non all’altezza della situazione sono costati carissimi alla formazione di Attilio Caja che inciampa al primo ostacolo del proprio cammino. L’A2 non inizia nel migliore dei modi per la Effe che però ha tutto il tempo per ritrovarsi a cominciare da domenica prossima quando al PalaDozza arriverà l’ambiziosa Scafati. Difensivamente la squadra non ha proprio trovato intensità ed energia, mentre in attacco gli sprazzi offensivi di Moore e soprattutto di Mazzola hanno riportato la Effe in scia dopo un primo quarto da dimenticare e una ripresa dove aumentando l’intensità difensiva sembrano essere cambiate le cose. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
