Esine Brescia 23enne cade dal tettuccio di un' auto in corsa | è grave | Ipotesi sfida social
Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane stava viaggiando sdraiato sulla vettura quando, a una rotonda, sarebbe precipitato sull'asfalto. Sul suo cellulare sarebbe stato trovato un video della bravata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
