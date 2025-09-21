Eseguite le prime procedure col nuovo sistema di biopsia

Un percorso vicino alle donne, per arrivare sempre prima a diagnosticare eventuali problemi al seno. Nel giorni scorsi, presso la Uoc Radiodiagnostica dell’ospedale di Fermo, guidata dal direttore Gianluca Valeri, sono state eseguite le prime procedure col nuovo sistema di biopsia della mammella per esame micro-istologico con tecnica Vabb (Vacuum Assisted Breast Biopsy). L’apparecchiatura acquisita dall’Ast Fermo, prodotta da un’azienda leader mondiale nel settore, consente di effettuare una biopsia del seno con tecnica Vabb, con l’utilizzo di un ago che viene introdotto previa anestesia locale nella sede della lesione mammaria individuata dalla mammografia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eseguite le prime procedure col nuovo sistema di biopsia

Alla Radiologia del Murri partita la biopsia della mammella per esame micro-istologico con tecnica Vabb - «Con la biopsia mammaria Vabb e con la mammografia con mezzo di contrasto, i percorsi di screening senologico e di senologia clinica offerti dalla Radiologia del Murri alla popolazione sono co ... Riporta cronachefermane.it