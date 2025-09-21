esame per la patente con gli auricolari giovane si scaglia contro i carabinieri

Vanno a sostenere l’esame teorico per prendere la patente di guida con smartphone e auricolari per ricevere suggerimenti dall’esterno, nei guai un 27enne e un 24enne. Il primo ha anche reagito ai controlli, scagliandosi contro i carabinieri. È accaduto l’altro ieri, quando i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Macerata sono intervenuti nella sede della Motorizzazione civile di Macerata, dove erano in corso gli esami teorici per il conseguimento della patente di guida. Secondo quanto è emerso, due giovani, di 27 e 24 anni, di nazionalità egiziana, residenti nelle province di Venezia e Ascoli, sono stati notati da un’esaminatrice comportarsi in modo strano mentre facevano l’esame. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

