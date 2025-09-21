Esame in trasferta L’allenatore Passarini carica il Tolentino | A Urbino ci attende una gara insidiosa

Tolentino chiamato a dare continuità al termine di una settimana finora positiva. La squadra dopo il pareggio interno con l’Urbania in campionato e il passaggio del turno in Coppa contro il Trodica, oggi chiuderà una settimana dispendiosa alle 15.30 a Urbino. "Ci aspetta – dice il tecnico cremisi Paolo Passarini (foto) – una delle partite più ostiche del girone, l’Urbino è molto forte e ben allenato, nel suo stadio macina risultati positivi. Noi scenderemo in campo con la consapevolezza che acquisiamo di partita in partita, andando a imporre il nostro credo calcistico per cercare di ottenere l’intera posta in palio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

