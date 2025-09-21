Esagerano con l' alcool | tre interventi nella serata di ieri in Valtellina

Attimi di apprensione attorno alle 22,30 di ieri nei pressi di piazza Garibaldi: una ragazza, probabilmente dopo aver esagerato un pò con le bevande alcoliche, è infatti finita a terra sotto i portici di via Vittorio Veneto.Subito è scattato l'allarme in codice giallo e sul posto sono arrivate. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it