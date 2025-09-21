errori visivi in 28 anni dopo secondo i vfx artist

Le tecniche di effetti visivi impiegate nel film 28 Years Later sono state analizzate da un team di professionisti del settore attraverso un video pubblicato su YouTube. Questa analisi ha evidenziato alcuni dettagli e imperfezioni, offrendo uno sguardo approfondito sul lavoro di post-produzione e sugli aspetti tecnici coinvolti nella realizzazione delle scene più complesse. analisi degli effetti speciali in 28 years later. contesto e produzione. 28 Years Later, sequel acclamato della saga zombie creata da Danny Boyle e Alex Garland, è stato presentato all’inizio del 2025. La trama si svolge quasi tre decenni dopo gli eventi di 28 Days Later, seguendo le vicende di un giovane che lascia la sua comunità protetta per esplorare le terre selvagge dell’Inghilterra, dove minacce come i contagiati sono ancora presenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

