eroi marvel 2099 che potrebbero rivoluzionare il mcu

Il futuro dell' Universo Cinematografico Marvel potrebbe essere fortemente influenzato dalla linea temporale 2099, un'ambientazione futuristica che sta guadagnando crescente attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori. La possibilità di integrare personaggi alternativi provenienti da questa dimensione narrativo-apocalittica apre scenari interessanti per le prossime fasi del MCU, offrendo nuove prospettive e storie innovative. In questo contesto, alcuni dei protagonisti più iconici di Marvel 2099 potrebbero diventare figure centrali nel passaggio a una nuova era cinematografica. l'evoluzione di spider-man 2099.

