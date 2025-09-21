Ernia critica Sanremo 2026 | perché non sente la necessità di partecipare
Il panorama musicale italiano si arricchisce di nuovi protagonisti e di dichiarazioni che chiariscono le posizioni di alcuni artisti riguardo alle grandi manifestazioni come il Festival di Sanremo. Mentre si susseguono i primi nomi in corsa per la partecipazione a Sanremo 2026, alcune figure di spicco preferiscono mantenere una posizione di distacco rispetto a questa vetrina. Tra queste, si distingue Ernia, artista noto nel panorama rap e urban italiano, che ha deciso di smentire ufficialmente ogni coinvolgimento futuro con l’evento. le dichiarazioni di ernia su sanremo e la sua posizione. l’intervista ad all music italia e le motivazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
