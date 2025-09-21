Erika Kirk la vedova di Charlie Kirk | Non ha voluto indossare il giubbotto antiproiettile porto un ciondolo con il suo sangue

Ilmessaggero.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Charlie Kirk aveva rifiutato di usare un giubbotto antiproiettile il giorno in cui è stato ucciso. Lo rivela Erika Kirk, la vedova, al New York Times a qualche ora dal funerale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Erika Kirk, la vedova di Charlie Kirk: «Non ha voluto indossare il giubbotto antiproiettile, porto un ciondolo con il suo sangue»

erika - kirk

Erika Kirk: da Miss Arizona all'impegno politico, la vedova che porta avanti la legacy di Charlie; Erika Kirk, la vedova di Charlie Kirk: «Non ha voluto indossare il giubbotto antiproiettile, porto un ciondolo con il suo sangue»; Kirk, la vedova: “Porto ciondolo con suo sangue, morte piano di Dio”.

erika kirk vedova charlieErika, l'ex Miss che raccoglie l'eredità di Kirk - La vedova di Charlie Kirk raccoglie l'eredità dell'attivista e si prepara a guidare Turning Point USA, di cui è stata nominata leader. Come scrive ansa.it

erika kirk vedova charlieIn 200mila per i funerali di Charlie Kirk, la vedova: "Indosso suo ciondolo insanguinato". Trump: "Celebriamo la vita di un grande uomo" - Folla oceanica a Phoenix, Arizona, per commemorare l'attivista politico assassinato il 10 settembre scorso. Riporta today.it

