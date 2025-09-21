Erba schianto sulla provinciale | due auto fuori strada
Incidente stradale a Erba lungo la sp 41 poco prima delle 20.40 di domenica 21 settembre 2025. Tre veicoli sono rimasti coinvolti, due dei quali sono finiti fuori dalla carreggiata, capottandosi su un terreno erboso in discesa. Nel sinistro si contano quattro feriti: a bordo dei mezzi, infatti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: erba - schianto
