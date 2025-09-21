Shankar, l’unico elefante africano dello zoo di Delhi, è morto mercoledì all’età di 29 anni. L’animale ha rifiutato il cibo in mattinata ed è crollato nel corso della giornata. Secondo i funzionari, nonostante l’intervento dei veterinari, è deceduto in 40 minuti. Il direttore dello zoo, Sanjeet Kumar, ha dichiarato alla BBC che “è stata disposta un’indagine sulla causa del decesso – e ha aggiunto – Non ci risultavano segnali di malattia o comportamento anomalo fino alla mattina stessa”. Shankar era arrivato in India nel 1998 insieme a un altro elefante africano come dono diplomatico dello Zimbabwe all’allora presidente Shankar Dayal Sharma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Era troppo giovane, l'isolamento l'ha ucciso. Da 20 anni viveva completamente solo": è morto Shankar, l'ultimo elefante africano nello zoo di Dehli